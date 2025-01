Vítor Pereira tinha garantido que não precisava de Mario Lemina, mas o médio pode ter uma nova vida no Wolverhampton. O antigo capitão dos «lobos» pediu desculpa ao treinador português esta manhã e está disponível para ser convocado, até que tenha o futuro resolvido.

«Da última vez que vim à conferência de imprensa pensei que ele estava pronto para o jogo, mas ele pediu-me para ficar fora porque mentalmente não estava em condições», disse o treinador luso, na antevisão ao jogo com o Chelsea, marcado para segunda-feira, em Stamford Bridge.

«Hoje [sexta-feira], de manhã, ele veio ter comigo, pediu-me desculpa e também à equipa. Disse que está pronto para fazer o melhor pela equipa até que tenhamos uma solução e que esteja tomada uma decisão. É assim que ele deve se comportar. Somos profissionais, o clube paga os salários, o que significa que devo vir aqui com energia para ajudar até o último dia», acrescentou.

O técnico português mostrou-se aberto a «dar uma oportunidade» ao internacional pelo Gabão. «Eu acredito que ele falou com o coração. Estou aqui para ver se ele pode ou não. Se ele puder ajudar, OK, se ele não puder, prefiro ir com outro que esteja comprometido.»

«O Mario tem qualidade, pode trazer dimensão física ao meio-campo e qualidade técnica. Depende da cabeça dele. Espero que até o fim da temporada ou até ao fim do mês ele consiga ajudar-nos», concluiu.

Lemina perdeu a braçadeira de capitão para Nelson Semedo em dezembro, após um confronto com Jarrod Bowen, do West Ham, isto numa altura em que Gary O'Neil ainda era o treinador. Segundo a imprensa inglesa, o Al Shabab está interessado no jogador de 31 anos.