Garry Cook, CEO do Manchester City entre 2008 e 2011, revelou que em tempos apresentou, por engano, uma proposta de 70 milhões de libras (cerca de 80 milhões de euros) ao Barcelona por Lionel Messi.

O ex-dirigente do atual bicampeão inglês recordou o episódio, de contornos caricatos, numa entrevista ao site The Athletic, e tudo aconteceu devido a um problema de interpretação da palavra «messy» após uma conversa mantida com Pairoj Piempongsant (braço direito do então proprietário dos citizens) e o COO Paul Aldridge.

«O Pairoj Piempongsant estava a ficar nervoso. O telemóvel estava em cima da mesa e ele estava a falar com Paul Aldridge. Imagine a cena. O Paul a dizer-lhe com o seu sotaque londrino: 'Pairoj, tu tens de me dizer o que andas a fazer, isto está a ficar fora de controlo'. O Pairoj estava deitado numa chaise lounge a receber uma massagem e dizia: 'Sim, sim, sim! Muito confuso [messy]. Está a ficar confuso [messy]. Alguma coisa acabou por perder-se na tradução - juro pela minha filha que é a verdade - e a interpretação foi que tínhamos de conseguir o Messi», lembrou.

Cook deu seguimento àquilo que entendeu ser uma instrução para atacar o jogador do Barcelona, então com 20 ou 21 anos. «O Paul veio ter comigo e disse-me: 'Garry, isto está a ficar confuso. Não sei o que estamos aqui a fazer. E eu disse-lhe: 'Faz a proposta e vamos ver o que acontece'. No dia seguinte, o Dave Richards [presidente da Premier League] ligou-me e disse-me: 'Garry, apresentaste uma proposta pelo Lionel Messi? Setenta milhões de libras? Estás louco?!'»

O mal-entendido acabou por ser desfeito e o Manchester City resolveu investir noutro alvo: Robinho.