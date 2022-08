Diego Carlos rompeu o tendão de Aquiles e vai enfrentar uma longa paragem, informou o Aston Villa.

O ex-FC Porto e Estoril saiu lesionado do encontro dos «villans» contra o Everton, do passado sábado. No final do jogo, o técnico do emblema de Birmingham, Steven Gerrard, mostrou-se preocupado com o internacional brasileiro.



«Estou extremamente preocupado com a situação. Ele vai fazer exames, mas a situação não é boa neste momento», referiu, em conferência de imprensa.

Confirmou-se o pior cenário: o defesa de 29 anos, recrutado ao Sevilha, vai enfrentar um longo período de paragem.