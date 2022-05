Campeão do Championship, o Fulham de Marco Silva anunciou a saída de 14 futebolistas.



Segundo informam os «cottagers» no site oficial, um dos jogadores que não vai acompanhar a equipa na Premier League em 2022/23 é Jean Michael Seri, jogador que passou por FC Porto e Paços de Ferreira.



O internacional pela Costa do Marfim deixa o emblema londrino, que pagou 30 milhões ao Nice pela sua contratação em 2018, a «custo zero». Além de Seri, Cyrus Christie, Fabri, Michael Hector, Alfie Mawson, Timmy Abraham, Jacob Adams, Eric Ameyaw, Xavier Benjamin, Tyler Caton, Jerome Opoku, Jonathon Page, Julian Schwarzer e Jaylan Wildbore.



A juntar a esta lista, o Fulham perdeu Fábio Carvalho, internacional sub-21 português que assinou pelo Liverpool.