Maxi López vai ser co-proprietário do Birmingham City, clube que milita no segundo escalão do futebol inglês.



Apesar de o negócio ainda precisar de aprovação da English Football League, o antigo futebolista já partilhou um vídeo no estádio St. Andrew's com a seguinte descrição: casa.



Paul Richardson, parceiro do argentino neste negócio, confirmou que a compra do clube vai ficar concluída nas próximas três semanas.



«Trocámos contratos no sábado depois de várias meses de negociação. Pagámos o valor acordado na segunda-feira e hoje começamos a tentar perceber como é que o clube trabalha. Vamos aguardar a aprovação da EFL, processo que poderá demorar entre duas a três semanas», explicou o empresário, em declarações à Sky Sports.

Maxi López, que pendurou as chuteiras no final da temporada passada, considerou que este é um dia «feliz» para todos os adeptos do Birmingham.



«É um dia feliz para nós e para todos os adeptos. É o nosso dinheiro. Estava a trabalhar neste negócio há quase um ano. É um projeto enorme e a equipa tem muito potencial. Quando falámos deste projeto com o Paul, acreditamos que podíamos fazer um grande trabalho pela cidade», referiu.



Maxi López, de 38 anos, passou por clubes como River Plate, Barcelona, pelo extinto FK Moscovo, Grémio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino, Udinese, Vasco, Crotone e Sambenedettese.