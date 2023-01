O Manchester United perdeu o Clássico contra o Arsenal, no último domingo, e ficou a oito pontos do primeiro lugar da Premier League. No final do encontro, Rio Ferdinand não poupou nas críticas a Antony, brasileiro contratado por cerca de 100 milhões de euros no verão passado.



«Simplesmente não consegue ultrapassar ninguém com bola. É algo que me faz pensar: 'Será que ele sempre foi assim?'. Vi vídeos de quando ele estava no Ajax e não era assim. Vi o Partey, que não considero propriamente um sprinter, e ele ultrapassou-o em velocidade. Só pensava: 'Uau, o Antony não tem força nenhuma nas pernas'. É um extremo habilidoso, mas é preciso que esse tipo de extremo ultrapasse os defesas», referiu o ex-jogador dos red devils, no podcast «Fibe With Five».



O internacional inglês recordou ainda alguns dos extremos com quem jogou como Cristiano Ronaldo ou Nani, entre outros. «Quando joguei com o Nani, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Antonio Valência e até com o Ji-Sung Park, todos passavam pelos defesas. (...) Quero ver o Antony fazer isso. É a sua primeira época [em Inglaterra] e temos de lhe dar algum tempo. Não interessa o preço que ele custou, tenho de começar a ver algum vislumbre disso», concluiu.



Antony, de 22 anos, leva cinco golos em 19 jogos pelo Man. United.