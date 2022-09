Ben Foster, de 39 anos, anunciou o final da carreira.



«A altura finalmente chegou: vou retirar-me do futebol», disse o guardião, no seu podcast «Ben Foster - The Cycling GK».



Internacional inglês em oito ocasiões, o guardião disputou 562 jogos como sénior em clubes como Tiverton Town, Stafford Rangers, Kidderminster, Wrexham, Watford, Manchester United, Birmigham City, WBA e Watford.



Ao longo da carreira, Foster conquistou seis títulos: um Mundial de Clubes, dois campeonatos ingleses e três Taças da Liga.