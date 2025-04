A celebrar o 600.º jogo da carreira de treinador, Vítor Pereira liderou este sábado o Wolverhampton a uma reviravolta no terreno do Ipswich Town, por 2-1, na 31.ª jornada da Premier League.

Depois de um começo atribulado, com um golo sofrido logo aos 16 minutos, autoria de Liam Delap, a equipa orientada pelo técnico português começou a procurar os três pontos, num jogo crucial na luta pela manutenção.

O golo do empate surgiu apenas aos 72 minutos, com o ex-Sporting Pablo Sarabia a colocar o Wolves em jogo. 12 minutos depois, o espanhol voltou a aparecer e assistiu Strand Larsen (herói do jogo passado).

Vítor Pereira saiu de Ipswich com uma vitória no dia em que chega aos 600 jogos na carreira, depois de orientar equipas como o Espinho, Sanjoanense, Santa Clara, FC Porto, Al-Ahli Jeddah, Olympiakos, Fenerbahçe, TSV 1860 München, Shanghai SIPG, Corinthians, Flamengo e Al Shabab.

De referir que esta vitória, a terceira consecutiva, algo que não conseguiam desde 2022, permitiu ao Wolves fugir da zona de despromoção, estando no 17.º lugar, e já soma 32 pontos, mais 12 que o Ipswich (18.º).

O técnico luso chegou ao Wolverhampton no final de dezembro, numa altura em que o clube estava a cinco pontos da manutenção.

Evanilson bisa e resgata um ponto em Londres

No West Ham-Bournemouth (2-2), o ex-FC Porto Evanilson esteve em destaque ao bisar na partida, aos 38 e 79 minutos.

Do lado dos Hammers, marcaram Füllkrug e Jarrod Bowen (61m e 68m).

Este empate coloca o Bournemouth em nono lugar, com 45 pontos. O West Ham está em 15.º, com 35.

Crystal Palace soma três pontos num jogo com três expulsões

A jogar em casa, o Crystal Palace venceu o Brighton por 2-1.

Com uma entrada forte, o Palace inaugurou o marcador logo aos três minutos, com golo de Mateta. Porém, ainda antes do intervalo, o Brighton empatou através de Danny Welbeck (31m).

Na segunda parte, o Crystal Palace conseguiu desfazer o empate, aos 55 minutos: Daniel Muñoz agradeceu a assistência de Eze (que já tinha feito o mesmo para o primeiro golo) e colocou a bola no fundo das redes.

Eddie Nketiah e Marc Guehi, do Crystal Palace, e Van Hecke, do Brighton, foram expulsos por acumulação de amarelos no decorrer da partida.

Com este resultado, o Brighton está em oitavo lugar, com 47 pontos. O Crystal Palace está em 11.º, com 43 pontos.