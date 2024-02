Contratado por quase 50 milhões de euros na última temporada, Kalvin Phillips não correspondeu às expectativas no Manchester City e, no último mês de janeiro, foi emprestado ao West Ham.

O médio inglês abordou a passagem pelos «citizens» e assumiu que o pior momento que viveu no Etihad foi quando Pep Guardiola criticou a sua forma física em público.

«Depois do Mundial, foi provavelmente o pior, quando o Pep disse que eu tinha excesso de peso. Ele tinha razão em fazê-lo, mas há formas diferentes de o fazer. Não discordei dele, mas é óbvio que isso teve um grande impacto na minha confiança e na forma como me sentia no City. A minha família também não ficou contente com isso. Especialmente a minha mãe», disse o jogador de 28 anos, em entrevista ao The Guardian.

«Disseram-me para regressar numa determinada data e, de qualquer forma, ia regressar antes dessa data porque não tinha jogado muito por Inglaterra durante o torneio. Tinha acabado de recuperar da lesão no ombro e o Pep queria que eu voltasse no dia seguinte ao fim do torneio para poder jogar nos amigáveis. Nunca recebi essa informação porque, se ele me tivesse pedido para lá estar, eu teria ido sem pensar», prosseguiu.

«Foi apenas um mal-entendido e acho que ele ficou muito frustrado por eu ter voltado 1,5kg acima do meu limite de peso», concluiu.