Paul Pogba está em final de contrato com o Manchester United e o seu futuro continua, por isso, em aberto. Segundo o seu empresário, o internacional francês não fecha a porta a um eventual regresso à Juventus.



«O contrato de Pogba acaba no próximo ano. Vamos conversar com o Manchester United e depois vê-se. Turim ficou no seu coração e isso é muito importante para ele. A possibilidade de voltar à Juventus existe, mas também depende da própria Juventus», explicou Mino Raiola, aos microfones da RAI.



O médio de 28 anos jogou quatro temporadas na Vecchia Signora - disputou 178 jogos e marcou 34 golos.