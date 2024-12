Se na candidatura do Qatar para o Mundial 2022 a Federação Inglesa (FA) mostrou-se contra, devido a preocupações pelos fãs LGBT+ num país onde a homossexualidade é proibida e punida, agora o mesmo organismo votou a favor da realização do Mundial 2034 na Arábia Saudita, um país muçulmano com essas mesmas leis.

Perante esta aparente contradição, a FA divulgou um comunicado oficial, pouco depois de a FIFA ter confirmado que o certame vai-se realizar na Arábia Saudita, nesta quarta-feira.

O organismo, que tem lutado insistentemente pelos direitos LGBT+ na Premier League através de várias iniciativas, explica que os organizadores deste Mundial lhes garantiram que os fãs dessa comunidade específica iriam ser respeitados tal como os demais.

«O Conselho de Administração da FA reuniu-se com a Federação de Futebol da Arábia Saudita no mês passado para discutir a sua candidatura em mais pormenor. Pedimos-lhes que se comprometessem a garantir que todos os adeptos seriam seguros e bem-vindos na Arábia Saudita em 2034, incluindo os adeptos LGBTQ+. Asseguraram-nos que estão totalmente empenhados em proporcionar um ambiente seguro e bem-vindo a todos os adeptos. O futebol é um jogo global e é para todos», explica a FA, em comunicado.

«O nosso compromisso com a diversidade e a inclusão significa respeitar todos, incluindo todas as religiões e culturas. Acreditamos também que a organização de Campeonatos do Mundo pode ser um catalisador para uma mudança positiva, que é melhor conseguida através de um trabalho de colaboração em parceria com os países anfitriões. Trabalharemos com a FIFA e a UEFA para garantir que os compromissos de respeito por todos os direitos humanos sejam cumpridos», concluem.

As relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais na Arábia Saudita e são punidas com a pena de morte, penas de prisão ilimitadas, flagelação, multas e deportação forçada.