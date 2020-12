O técnico do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, foi notificado pela Federação inglesa (FA) para explicar as críticas feitas ao árbitro Lee Mason, após a derrota em Turf Moor, casa do Burnley, na última segunda-feira.



Lembre-se que após a partida, o treinador português considerou que juiz tinha de melhorar e que não era «suficientemente bom». «É o trabalho dele. Tem de melhorar e tornar-se melhor árbitro», disse à BBC.



O regulamento da FA não permite que os treinadores critiquem o desempenho dos árbitros ou que coloquem em causa a sua competência.