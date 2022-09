Fabian Delph pendurou as chuteiras aos 32 anos. A decisão foi comunicada pelo próprio através de uma mensagem publicada nas redes sociais.



«Hoje anuncio a minha retirada. Feliz e grato pelo que este bonito desporto me deu. Um enorme abraço à minha família, amigos, jogadores e funcionários dos clubes incríveis que tive a sorte de representar, bem como o apoio que tive dos adeptos», escreveu.



Internacional inglês em 20 ocasiões, Delph despontou no Leeds United e representou o Aston Villa, mas foi no Manchester City que se notabilizou. Durante a passagem pelos «citizens», o esquerdino conquistou seis títulos em quatro anos. O último clube que Delph representou foi o Everton em 2021/22.