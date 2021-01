Contratado ao FC Porto no verão passado, Fábio Silva teve um início tímido no Wolverhampton, mas tem ganho espaço nos últimos jogos, até por força da ausência forçada de Raul Jiménez.

Em entrevista ao portal Goal, o jovem português assumiu que não é fácil substituir o antigo avançado do Benfica.

«Por tudo o que já fez, o Jiménez é um jogador muito importante para a dinâmica da equipe e para o clube. Não é fácil para ninguém substituí-lo. Por causa de uma infelicidade com ele, ganhei uma sequência de jogos. Sinto que estou evoluindo a cada ação que vou executando», começou por dizer.

«Desde sempre todos os patamares na minha vida têm sido atingidos de forma precoce. Esse crescimento deixa-me ainda mais motivado e orgulhoso, porque demonstra que as coisas estão a ser bem feitas. Tudo isso também está relacionado com a importância das pessoas que estão comigo, são ótimas influências nas minhas decisões», prosseguiu, sobre o seu percurso.

Nos dragões, Fábio Silva foi lançado por Sérgio Conceição na temporada passada, mas acabou por não ter muitos minutos. O jogador de 18 anos não consegue justificar porquê: «Essa é uma boa questão, não consigo responder. O que é factual é que após uma sequência de jogos com golos, que coincidiu com a minha renovação em novembro e o Dragão de Ouro [prémio de jogador revelação], passei a ter menos minutos. Apenas quem toma as decisões pode responder a isso.»

Fábio Silva falou ainda sobre a comparação com Cristiano Ronaldo.

A comparação surgiu observando a minha carreira no momento em que estava no time sub-17 e, depois, no sub-19. Fizeram, então, o paralelismo com o Cristiano nessa idade. Ele é uma referência, ver o meu nome associado ao dele é um orgulho, é gratificante, independentemente das circunstâncias. Gostaria de um dia estar com ele e, se possível, compartilhar o vestiário.