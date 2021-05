Com quatro golos em 36 jogos no primeiro ao serviço do Wolverhampton, Fábio Silva foi distinguido com o prémio de Jovem Profissional do clube. O CEO dos lobos, Jeff Shi, não tem dúvidas de que o avançado formado no FC Porto «é o melhor jogador do mundo da sua faixa etária».



«Fábio Silva é o melhor jogador do mundo na sua faixa etária. Ele provou isso ao marcar quatro golos na Premier League com 18 anos. Nenhuma jovem promessa está a jogar ao nível dele nas grandes ligas. Pode tornar-se um dos melhores jogador da Premier League», referiu, em entrevista ao jornal «Express& Star».



O dirigente dos Wolves explicou qual a principal característica do português de 18 anos.



«Ele até podia fazer a mesma coisa em Portugal ou Alemanha, mas tem mais mérito por ser na Premier League. Dizem que ele não é o mais forte nem o mais rápido, mas é um jogador muito inteligente. Por norma, um avançado demora algum tempo a atingir um bom nível, mas ele já é tão bom aos 18 anos. É fantástico e gosto muito dele», frisou.



Apesar do montante elevado pago ao FC Porto, Jeff Shi garantiu que continuar «a acreditar muito» em Fábio Silva.



«Não conhecia muito da personalidade do Fábio Silva antes vir para o Wolverhampton e gostei de ver a forma como trabalho diariamente, sempre com um sorriso no rosto. Está sempre focado em melhorar e não se importa com o que dizem dele. Vimos o crescimento e a evolução dele nos últimos meses. Decidi comprá-lo porque acreditava muito nele. O Fábio Silva tem estado à altura», concluiu.