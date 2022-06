Fábio Vieira é o mais recente futebolista português a ingressar na Premier League. O internacional sub-21 por Portugal transferiu-se do FC Porto para o Arsenal neste defeso por um valor que pode atingir os 40 milhões de euros.



À margem de um evento da Federação Teqball Portugal, Bruno Fernandes assumiu que vê «com bons olhos» a mudança do médio ofensivo da Invicta para o norte de Londres e deixou-lhe elogios.

«Vejo com bons olhos todos os jogadores portugueses que vão para fora. Espero que ele possa brilhar ao máximo menos contra mim, obviamente. O Fábio tem muita qualidade e tem demonstrado isso tanto no FC Porto com nos sub-21. Tem tido bons números e feito grandes exibições. Espero que ele vingue como todos os portugueses que estão fora seja em Inglaterra ou num outro país qualquer. Temos de começar a valorizar o que é nosso e espero que o Fábio consiga fazer o melhor possível. Desejo ele consiga fazer o melhor possível e que tenha a maior sorte do mundo, mas espero ficar à frente dele», referiu em declarações aos jornalistas.



O internacional português, que representa o Manchester United, tornou-se embaixador da Federação Teqball Portugal, tendo recebido uma mesa personalizada.