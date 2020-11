São poucos os jogadores que tiveram a sorte de serem treinados por José Mourinho e Pep Guardiola. Cesc Fàbregas foi um deles, mas guarda recordações bastante diferentes dos dois técnicos.

«Mourinho foi quem me convenceu a deixar o Barça. Ele disse-me que nos tínhamos enfrentado em campo quando ele estava no Chelsea e eu no Arsenal e depois quando ele treinava o Real Madrid e eu jogava no Barcelona, mas que para ele o que se passava no relvado ficava lá e falou-me sobre o seu projeto. Priorizei o [lado] profissional, e hoje continuo a falar com ele e considero-o um amigo, ele ajudou-me muito na altura e talvez tenha sido com ele que fiz uma das minhas melhores temporadas», disse o médio espanhol, em entrevista ao programa Tot Costa, da Rádio Catalunha.

«Com Guardiola não voltei a falar. Aconteceram algumas coisas de que não preciso de falar. Foi o meu ídolo de infância, talvez seja a pessoa com quem mais aprendi, como jogador, como ídolo e depois como treinador e é isso», acrescentou.

Formado no Barcelona, o jogador de 33 anos criticou também a forma como o emblema catalão agiu com Leo Messi e que levou ao desgaste da relação com o jogador argentino.

«Não sei o que mais se pode pedir a Messi depois de tantos anos a dar tanto. Podes ter dado muito, mas no final só vão valorizar a última imagem. Vi pessoas do clube que tentaram magoá-lo, mas como culé estou grato por ele ainda estar no Barça. Se ele se sente sozinho? Acho que não. Seguramente não está sozinho, já passou por muitos grupos, embora seja verdade que o Luís [Suárez] era um apoio para ele», rematou.