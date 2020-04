O Leeds United deu o nome de Norman Hunter à bancada sul de Ellan Road. O antigo campeão mundial por Inglaterra em 1966 e figura histórica do clube faleceu na passada sexta-feira, aos 76 anos, vítima de Covid-19.



Hunter representou os «whites» durante 17 temporadas, tornando-se no jogador com mais jogos disputados.



O defesa fez parte da seleção inglesa que venceu o Campeonato do Mundo de 1966, mas não realizou qualquer encontro. Na verdade, Hunter só recebeu a medalha de vencedor em 2009, após uma campanha da federação inglesa junto da FIFA, uma vez que apenas os onze titulares tinham recebido essa distinção (foi assim entre 1930 e 1974).



Para além do Leeds, Hunter jogou ainda no Bristol City e no Barnsley, clube que treinou igualmente (acumulou funções durante algum tempo). Como técnico passou ainda por Roterham e Bradford, tudo na década de 80.