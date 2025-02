Nico González trocou o FC Porto pelo Manchester City no último dia do mercado de transferências de inverno e, apesar de sempre ter expressado a vontade em reforçar os «citizens», reconheceu que foi «difícil» deixar os dragões.

«Quando uma equipa como o City, talvez a melhor equipa nos últimos dez anos, te quer, não tens outra opção», começou por dizer o médio espanhol, em entrevista aos meios de comunicação do clube inglês.

«Estou muito entusiasmado por conhecer os outros colegas, para ver o nível deles, são os melhores jogadores do mundo. Quero ver quão bom sou e tentar testar-me», prosseguiu.

«Foi difícil para mim, porque estava muito feliz lá [no FC Porto], estava a fazer a minha melhor época da carreira. Não foi fácil dizer adeus às pessoas que sentia que eram a minha família. Mas também foi fácil vir para Manchester porque é uma oportunidade para eu crescer e é a melhor decisão que poderia tomar», completou.

Nico considerou que tem um estilo de jogo semelhante ao que se pratica no City, mas confessou que melhorou a «intensidade» no FC Porto e tornou-se «um jogador mais completo».

O médio de 23 anos destacou, também, a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola. «Trabalhar com o Pep será incrível. Todos com quem conversei sobre ele sempre falaram muito bem e com ele acho que posso atingir o meu potencial máximo e tornar-me melhor jogador.»

Lenda do Deportivo, Fran, o pai de Nico, chegou a trabalhar nas equipas técnicas do Manchester City e sempre desejou ver o filho nos «citizens».

«O meu pai sempre me ajudou muito. Ele tentou tirar o melhor de mim e aconselhar-me em tudo o que podia. E acho que isso me ajudou a tomar as decisões certas. E ele sempre disse que vir para cá seria a melhor coisa. Há alguns anos, ele dizia que gostava que eu jogasse aqui. Agora está feliz», revelou.

«Ele esteve cá [no City] dois anos. Sempre recomendou que, se eu tivesse a oportunidade, viesse para cá», disse ainda.

Por último, Nico manifestou a vontade de ganhar títulos nas próximas épocas. «Ganhei dois troféus com o FC Porto e aqui acho que vou ter a oportunidade de vencer muitos mais».

Nico levava sete golos e cinco assistências em 29 partidas pelo FC Porto esta época. A transferência para o City fez-se por 60 milhões de euros.