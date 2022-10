A Federação inglesa (FA) decidiu instaurar um processo disciplinar ao Manchester United devido ao comportamento dos jogadores no encontro frente ao Newcastle, do passado fim de semana.



A decisão do organismo surge na sequência dos protestos dos jogadores dos red devils junto da equipa de arbitragem por uma alegada falta sobre Cristiano Ronaldo na área dos «magpies», aos 49 minutos.



«É alegado que o Manchester United não conseguiu assegurar que os seus jogadores se comportassem de forma ordeira durante o minuto 49 deste jogo, e o clube têm até 20 de novembro de 2022 para responder», lê-se na nota divulgada pela FA.



O jogo entre o Manchester United e o Newcastle terminou empatado sem golos.