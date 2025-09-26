Billy Vigar, jovem futebolista inglês de 21 anos do Chichester FC, do sétimo escalão, morreu na sequência de ferimentos originados durante uma partida de futebol. O avançado (que passou pela formação do Arsenal) bateu com a cabeça numa parede de tijolo ao tentar uma interceção e sofreu danos cerebrais que levaram à morte.

Uma tragédia para o pequeno clube inglês e para familiares e amigos que levou a FA, a federação inglesa de futebol, tomar medidas para prevenir casos semelhantes no futuro.

Em comunicado, a entidade promete trabalhar com clubes do National League System ou seja, amadores, nesse sentido.

«Embora a saúde e a segurança dos participantes e espetadores ao nível do National League System sejam de responsabilidade dos clubes e das autoridades locais, realizaremos agora uma revisão imediata, em colaboração com as ligas, clubes e partes interessadas relevantes em todo o futebol, que se concentrará na segurança dos muros e limites ao redor dos campos», garante.

Além disso, foi decretado um minuto de silêncio em jogos não só do National League System como também da Taça de Inglaterra. As medidas surgem após ter circulado uma petição que pedia ações concretas à entidade.

