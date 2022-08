A Federação Inglesa de Futebol (FA) está a investigar Thomas Tuchel na sequência das críticas feitas pelo técnico ao árbitro do dérbi londrino com o Tottenham.



O treinador alemão admitiu que seria melhor que Anthony Taylor não apitasse mais jogos do Chelsea.



«Talvez fosse melhor. Seria melhor, mas também há o VAR para ajudar os árbitros a tomarem as decisões corretas», referiu, em declarações aos jornalistas após o encontro.



«Posso garantir que todo o balneário, cada uma das pessoas pensam isso [que não deveria apitar mais jogos do Chelsea]. Não consigo perceber como é que o primeiro golo não é anulado por fora de jogo. E não consigo perceber desde quando é que um jogador pode puxar o cabelo a outro, continuar em campo e atacar no último canto do jogo», acrescentou.



Lembre-se que Tuchel já vai falhar o próximo jogo dos blues contra o Leeds United por ter sido expulso. Nos minutos seguintes ao apito final, o técnico «pegou-se» com Antonio Conte e ambos foram expulsos.



«Não posso orientar a equipa, mas o árbitro pode apitar o próximo jogo. Boa», disparou quando convidado a comentar o que aconteceu após o encontro.



Recorde a confusão entre Tuchel e Conte: