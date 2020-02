A Federação Inglesa (FA) está a investigar um vídeo publicado por Dele Alli em jeito de brincadeira sobre o coronavírus.

O internacional inglês surgiu com uma máscara e filmou uma pessoa de origem asiática. «Corona o quê?! Ponham com som», escreveu na legenda do vídeo.

Rapidamente o vídeo se tornou viral e o jogador do Tottenham foi acusado de racismo, acabando por desculpar-se publicamente. Mas de nada adiantou, já que várias foram as pessoas recriminaram publicamente a brincadeira e a FA já contactou o jogador no âmbito da investigação.

Segundo o jornal Guardian, a federação está a ver se Dele Alli quebrou a regra E3(1) do regulamento que «proíbe os jogadores de criarem posts nas redes sociais considerados «impróprios» ou que prejudiquem o jogo». A regra E3(2) que diz que referência à «origem étnica; cor; raça; nacionalidade; religião; género; orientação sexual ou deficiência» pode ser considerado um «fator agravante», caso se verifique que um post violou as regras.

Recorde-se que Bernardo Silva foi punido com um jogo de suspensão pela Federação Inglesa, no fim do processo disciplinar que lhe foi levantado devido a uma brincadeira com o colega e amigo Mendy: o internacional português comparou-o ao boneco do Conguito.