A Federação Inglesa de Futebol (FA) refutou as críticas do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, por causa das datas dos jogos de desempate da Taça de Inglaterra. O organismo garante que os horários foram acertados antecipadamente com os clubes.

No domingo, o Liverpool empatou 2-2 no reduto do Shrewsbury, em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra, pelo que terá de realizar o jogo de desempate em 04 de fevereiro, em Anfield Road, durante a paragem de inverno do campeonato.

Após o empate com o Shrewsbury [2-2], o alemão declarou que a equipa principal do Liverpool «não vai participar no jogo» de Anfield, que serve de desempate, e que «vão ser os miúdos a disputar» o encontro.

Klopp disse: «A Premier League pediu-nos para respeitar a paragem de inverno e fá-lo-emos. Se a FA não respeita, não podemos fazer nada. Não estaremos no jogo e a equipa será dirigida pelo Neil Critchley [treinador dos sub-23].»

Em comunicado, a FA respondeu que «trabalhou em conjunto com a Premier League e os clubes», de forma a «beneficiar as equipas e os jogadores».

Mais, escreveu o organismo que «antes do início da temporada, todos os clubes aceitaram que os jogos de desempate da Taça de Inglaterra se jogariam na primeira semana da paragem» e que «isto só irá afetar um pequeno número de clubes».

Liverpool, Tottenham, Southampton e Newcastle, todas do principal escalão do futebol inglês, vão ter de disputar os jogos de desempate dos ’16 avos’ durante a interrupção de inverno da Premier League.