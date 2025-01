Rio Ferdinand acredita que Marcus Rashford não terá direito a uma segunda vida em Old Trafford. O antigo defesa-central do Manchester United considerou que, após as palavras de Ruben Amorim, o futuro do avançado nos «red devils» passa pela saída.

«Se eu fosse o jogador sobre quem o treinador disse isso, o meu coração, o meu orgulho, o meu ego… seria uma vergonha», disse o antigo internacional inglês no seu canal de YouTube.

Amorim tem deixado Rashford de fora dos convocados e, após a vitória na visita ao Fulham, garantiu que preferia colocar em campo o treinador de guarda-redes Jorge Vital em vez de um jogador que «não dá o máximo todos os dias».

«Alguém questionar o teu empenho, questionar se dás 100 por cento pela equipa, dizer que está a faltar esforço, isto é um comentário contundente. Não há volta a dar para o Marcus depois disto», disse Ferdinand.

«Se ele voltar, isso significa que os outros jogadores podem tirar o pé do acelerador e voltar à equipa», acrescentou.

O antigo central inglês também defendeu Ruben Amorim e acredita que Rashford ter-se-ia pronunciado publicamente se o treinador português estivesse errado.

«Comigo, se não fosse verdade, sairia com todas as armas em punho. Dava uma conferência de imprensa e dizia “não vou permitir que ninguém diga isso sobre mim”», vincou.

«Só fazes isso se tiveres 100 por cento de certeza de que ninguém pode dizer que estás a ir por atalhos. Estamos numa era em que tens a capacidade de comunicar diretamente com os adeptos para que a história não fique distorcida. Eu adoraria sentar-me à mesa com o Marcus e olhar nos olhos dele para ver se ele poderia dizer isso. Se não pode, tem de olhar para ele mesmo», concluiu.

Rashford está no United desde os sete anos, mas tem perdido influência na equipa. Desde a chegada de Amorim, participou em apenas seis jogos e em 2025 ainda nem sequer foi convocado.