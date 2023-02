Marcel Sabitzer foi contratado pelo Manchester United no fecho da janela de transferências. A chegada do internacional austríaco a Old Trafford, por empréstimo do Bayern Munique, não foi consensual na imprensa britânica.



O ex-Arsenal, Paul Merson, criticou a opção pelo médio, considerando a sua contratação como uma «contratação de pânico». Rio Ferdinand, antiga jogador dos red devils, não tardou em responder-lhe.



«Estou entusiasmado com a contratação do Sabitzer. Era o melhor jogador que o clube poderia recrutar a curto prazo para colmatar a lesão do Eriksen», começou por defender, no seu canal no «YouTube» «Vibe with FIVE».



«Vi o Sabitzer jogar muitas vezes quando estava no Leipzig e era sensacional. Sim, foi para o Bayern e não triunfou lá, mas tinha grandes jogadores à sua frente. É uma grande contratação, é um jogador experiente, que já disputou grandes jogos na Liga dos Campeões. Esses comentários [de Paul Merson] são de alguém que nunca o viu jogar. Estes tipos sabem jogar futebol, o Bayern Munique não contrata 'troncos'», acrescentou.