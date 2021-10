Pela primeira vez desde o regresso a Old trafford, Cristiano Ronaldo começou um jogo no banco de suplentes. O internacional português foi lançado na partida frente ao Everton aos 57 minutos numa altura em que os red devils estavam a vencer por 1-0.



A decisão de Solskjaer em não lançar de início o avançado luso não foi consensual. Por exemplo, Sir Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United, mostrou estar em desacordo com o norueguês em conversa com Khabib Nurmagomedov.



«Quando eles viram que o Ronaldo não ia começar de início...», começou por dizer o escocês, tendo o antigo lutador frisado que o português foi a jogo na segunda parte. No entanto, Ferguson defendeu o seu ponto de vista e deixou um «recado» a Solskjaer.



«Eu sei, mas tens de começar sempre com os melhores jogadores», atirou.



A verdade é que Ronaldo entrou, mas foi o Everton quem marcou e chegou ao empate.