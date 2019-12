Jurgen Klopp venceu este domingo o prémio de melhor treinador do ano, nos Globe Soccer Awards, que decorrem no Dubai. O treinador do Liverpool bateu o português Fernando Santos, que também estava nomeado.

Jurgen Klopp não pôde estar no Dubai, uma vez que o Liverpool joga este domingo com o Wolverhampton, tendo por isso recebido o prémio em Inglaterra, a partir de onde fez um breve discurso.

«Para quem não acredita em prémios individuais, tenho recebido alguns este ano. Recebo este prémio em nome da minha equipa técnica e dos meus jogadores. É bom ganhar, por isso muito obrigado», referiu.