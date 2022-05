Em conversa com Garry Neville, Gerard Piqué partilhou alguns episódios da sua vida pessoal e elegeu a melhor festa na qual participou. O internacional espanhol explicou que foi em Manchester, quando representava o United e que Ferguson acabou... a coxear.



«A festa de Natal em 2007, o meu último ano em Manchester. Tinha 20 anos. O dia todo foi incrível!», começou por dizer.



«Dois ou três dias antes do Natal houve uma festa só para os jogadores. Acabámos o treino, deixámos os carros e apanhámos um autocarro. Fomos ao casino e a alguns pubs. No dia seguinte o Sir Alex [Ferguson] estava à nossa espera no balneário. Deu-nos uma bronca. Ele deu uma pontapé numa cadeira de alumínio, mas infelizmente foi com a canela e começou a coxear. Ficou com a perna destruída, foi espetacular. A partir daí acabaram as festas de Natal», acrescentou o defesa.



Nessa temporada o Manchester United acabaria por conquistar a Liga dos Campeões, a Supertaça inglesa e a Premier League. Gerard Piqué fez apenas 13 jogos antes de voltar ao Barça e assumir-se como uma das figuras do clube catalão.