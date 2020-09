Não podia ter sido mais contundente: Carlo Ancelotti foi questionado sobre a adaptação física de James Rodríguez à Premier League e respondeu com uma referência a... Usain Bolt.

«Não, não estou preocupado com a adaptação física. Se estivesse preocupado contratava o Usain Bolt e não o James», disse o técnico do Everton, à Sky Sports, no final da vitória frente ao Tottenham.

Os toffees entraram da melhor maneira da Premier League com esse triunfo sobre a equipa de José Mourinho. James foi titular, tal como o português André Gomes.