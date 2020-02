O Liverpool precisou de dois jogos e um autogolo para eliminar o Shrewsbury Town da Taça de Inglaterra. 0 1-0 de Anfield ditou o desfecho da eliminatória.

Líder do campeonato inglês, o campeão europeu em título utilizou um onze com jogadores da formação do clube, conforme já tinha anunciado Jurgen Klopp: a equipa apresentada foi a mais nova de sempre dos reds a entrar em campo.

Frente à formação do terceiro escalão, o jogo de «replay» só ficou decidido depois de Ro-Shaun Williams ter apontado um autogolo, aos 75 minutos.

Nesta noite, o Derby County eliminou o Northampton Town [4-2], o Newcastle bateu o Oxford United no prolongamento [2-3] e Reading e Birmingham eliminaram Cardiff e Coventry nos penáltis.