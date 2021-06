Bruno Lage é o escolhido para suceder a Nuno Espírito Santo no comando do Wolverhampton, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O antigo treinador do Benfica viajou para Inglaterra no dia 24 de maio e conseguiu obter a licença de trabalho por parte da Federação inglesa de Futebol necessária para poder ser oficializado como o novo técnico. Esta segunda-feira surgiram imagens de Bruno Lage a entrar nas instalações do clube inglês.



O treinador natural de Setúbal vai assim regressar ao ativo um ano depois de ter deixado o Benfica, no início de julho de 2020. E pela porta de um campeonato que admira e onde trabalhou em 2017/18 na condição de adjunto de Carlos Carvalhal, com quem trabalhara também anteriormente no Sheffield Wednesday, no segundo escalão do futebol inglês.

walking home from the gym & who rocks up? you’re welcome ladies & gents 👍🏼 pic.twitter.com/Gk6N8DkJec — 𝙲𝙰𝚁𝙻𝙸𝙴 𝙼𝙰𝚁𝚃𝙸𝙽. (@carliemartin) June 8, 2021