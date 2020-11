Uma criança inglesa decidiu mascarar-se de Marcus Rashford no dia dedicado aos super-heróis na escola.

Uma prima da criança partilhou o disfarce no Twitter com uma foto na qual se via o menino mascarado do avançado do Manchester United com um cartaz no qual se lia: «Nem todos os heróis vestem capa, os verdadeiros vestem o equipamento do Man Utd».

O jogador internacional inglês, que recentemente conseguiu que milhares de crianças não deixassem de ter refeições nas escolas através de uma campanha solidária, respondeu à publicação.