O Manchester United decidiu usar a iluminação do Estádio Old Trafford para homenagear os profissionais de saúde que combatem a covid-19 no Reino Unido.

Esta quarta-feira a estrutura do estádio ficou iluminada a azul, a cor predominante do Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido, e o letreiro com o nome do clube ficou parcialmente apagado, de forma a ficarem apenas as letras NHS (na palavra Manchester) e depois a palavra «United» também iluminada.