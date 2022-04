Quem viu o Manchester City-Liverpool não tem dúvidas de que foi um jogo tremendo. Mas percebue, igualmente, que Pep Guardiola foi um espetáculo dentro do próprio espetáculo.



O treinador dos «citizens» foi protagonista de vários momentos invulgares. Por exemplo, o catalão apertou o pescoço a João Cancelo e puxou-o para si enquanto lhe segredava qualquer coisa ao ouvido. Além disso, também esteve à conversa com Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, como se lhe estivesse a dar indicações.



No final Guardiola saudou de forma calorosa Jurgen Klopp, um demonstração de que desfrutou do jogaço entre os dois candidatos ao título de Premier League. Uma prova de que é possível viver o jogo intensamente com respeito pelo futebol e pelos oponentes.



Veja tudo na galeria associada ao artigo.