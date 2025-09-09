O Liverpool lançou, esta terça-feira, o terceiro equipamento para esta temporada. Trata-se de um regresso aos tons verdes, inspirado nos modelos dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Segundo os «reds», o objetivo da nova camisola foi recuperar a tradição com «um toque moderno», através de um «design ousado».

Os calções serão brancos, também com detalhes e meias verde-marinho. Já o símbolo, é o clássico que o clube utilizou de 1987 a 1992.

Também os guarda-redes têm direito a um novo equipamento, todo preto.

O Liverpool vai estrear a nova camisola diante do Burnley, já no próximo domingo.

Confira, na galeria associada, os detalhes da nova camisola do Liverpool