O Tottenham apresentou esta quinta-feira o novo equipamento alternativo para a época 2021/22. Um design arrojado que, segundo o clube, «represente a criatividade coletiva das mentes locais.»

O clube do norte de Londres anunciou, também, que todos os equipamentos alternativos serão 100% feitos através da reciclagem de garrafas de plástico, como parte da iniciativa de uma marca desportiva ‘Move to Zero’, que visa acabar com o desperdício e as emissões de carbono.

O novo uniforme dos Spurs está a gerar debate nas redes sociais, com alguns internautas a expressarem o seu agrado, enquanto outros afirmam desejar nunca ter visto o equipamento.



Veja as fotos na galeria associada.