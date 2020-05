Heung-Min Son concluiu o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul como um dos cinco melhores dos 157 recrutas.



Durante as três semanas que esteve na ilha de Jeju, o jogador do Tottenham mostrou ter excelente pontaria, acabando mesmo por receber uma condecoração depois de só ter falhado por uma vez o alvo.



«Recebeu o prémio Pilsung, que é dos cinco tipos de prémios para os melhores recrutas. Os oficiais de treino militar disseram-me que ele passou com distinção», referiu um oficial da marina sul-coreana ao jornal «Korea Herald».



Ainda assim, Son não se livrou totalmente das obrigações militares, estando previsto que tenha de voltar em 2023.



O Tottenham informou que o jogador sul-coreano vai regressar a Londres na próxima semana e terá de ficar em quarentena, segundo as regras impostas pelo governo britânico.

🇰🇷 Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.



Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8