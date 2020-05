O Fulham anunciou a assinatura de contrato profissional com Fábio Carvalho, médio ofensivo que fica ligado ao clube londrino até 30 de junho de 2022. Fábio deu nas vistas esta temporada ao serviço da equipa sub-23 do Fulham, marcando 11 golos e fazendo oito assistências, o que levou os responsáveis da equipa principal a apostar na sua continuidade.

Nascido em Portugal e com passaporte português, Fábio Carvalho cresceu em Inglaterra e integrou as camadas de formação do Fulham com 12 anos. O jovem é também internacional jovem inglês, tendo representado o país nas categorias de sub-16 e sub-17, contando até agora 29 internacionalizações. Apesar disso, Fábio ainda é elegível para a seleção portuguesa.