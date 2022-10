O Fulham foi goleado pelo Newcastle (4-1), em Craven Cottage, numa partida da 9.ª jornada da Premier League.

A equipa de Marco Silva perdeu Chalobah logo aos oito minutos. O médio viu o cartão vermelho direto por uma entrada dura sobre um adversário. Volvidos três minutos, os «magpies» aproveitaram e chegaram ao 1-0 por Callum Wilson com um desvio oportuno à boca da baliza.



Com João Palhinha de início, o técnico português foi forçado a mexer na equipa: Mitrovic lesionou-se e deu o lugar a Carlos Vinícius. Porém, nessa altura, já os «cottagers» perdiam por 2-0 por culpa de um golaço de Almirón.



O pesadelo do Fulham continuou e aos 43 minutos, Longstaff fez o 3-0 e pouco depois, Kurwaza saiu devido a lesão. Por sua vez, o Newcastle não tirou o pé do acelerador e chegou à goleada no arranque da segunda metade novamente por Almirón.



O melhor que o Fulham conseguiu foi reduzir por Bobby Reid já nos minutos finais.



Por sua vez, o Chelsea conseguiu o primeiro triunfo da era Graham Potter no dérbi londrino contra o Crystal Palace (2-1).



A jogar em casa, a formação de Patrick Vieira colocou-se em vantagem aos sete minutos por Odsonne Edouard, mas Aubameyang fez o primeiro golo com a camisola dos «blues» e deixou tudo empata à saída para o balneário.



O Chelsea acabaria por alcançar a reviravolta nos instantes finais do encontro. Connor Gallagher, que foi aplaudido pelos adeptos dos «eagles» quando entrou, cometeu uma pequena «traição» à ex-equipa ao marcar um golaço de fora da área.



Por sua vez, Bournemouth e Brentford empataram sem golos enquanto o Everton venceu no St Mary's o Southampton por 2-1.



Classificação da Premier League