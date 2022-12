João Palhinha deu a vitória ao Fulham na receção ao Southampton (2-1), numa partida da 18.ª jornada da Premier League.



Antes do golo decisivo do internacional português, James Ward-Prowse estava a ser a figura do encontro. O médio inglês adiantou os «cottagers» com um autogolo aos 32 minutos, mas redimiu-se na segunda parte com um golo de livre direto.



Marco Silva sorriu aos 88 minutos. Na sequência de um pontapé de canto de Andreas Pereira, Tete desviou ao primeiro poste e Palhinha, mais alto que a concorrência, cabeceou para o fundo da baliza dos «saints».



Classificação da Premier League



Os «cottagers» poderiam ter alcançado uma vitória mais folgada não fosse o penálti falhado por Mitrovic já nos descontos.



Com esta vitória, o Fulham chegou aos 25 pontos e subiu ao sétimo lugar enquanto o Southampton segue afundado no fundo da classificação com apenas 12 pontos.



O golo de Palhinha:

JOÃOOO PALHINHAAAAA 🕺 Golo da vitória em cima dos 90’ 😎#PremierELEVEN pic.twitter.com/pDP4Jk3kbD — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 31, 2022