Horas depois de ter sido arrasado por Klopp, Gabriel Agbonlahor não perdeu tempo a responder ao técnico do Liverpool.



Ora, o germânico disse que o antigo avançado não era um monstro mentalmente, lembrando que este o goleou por 6-0 no seu primeiro ano em Anfield. O ex-internacional inglês decidiu publicar nas redes sociais uma imagem do golo que marcou contra o Liverpool em 2013 - Klopp ainda estava no comando do Borussia Dortmund.



«Flashback de sexta-feira. Mentalidade para marcar o golo da vitória em Anfield», escreveu Agbonlahor na legenda à fotografia partilha no Instagram.



Recorde o golo a que Agbonlahor se refere: