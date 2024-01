Gabriel Jesus é um craque dentro das quatro linhas, que brilha com a camisola do Arsenal. Fora de campo, o jogador brasileiro tem como passatempo jogar o famoso jogo virtual Counter-Strike 2.

Ora, se o avançado brilha nos relvados, mas quanto às qualidades de Gabriel Jesus no computador não se pode dizer o mesmo. O futebolista, de 26 anos, revelou, nas redes sociais, que foi banido do jogo e apelou à criadora do CS2 para retirar a sua conta da lista negra de jogadores, pois, segundo Jesus, a punição é injusta.

Isto terá acontecido, uma vez que o internacional canarinho terá feito batota no jogo e foi apanhado pelo sistema. O problema é que o ato ilícito terá custado, nada mais, nada menos, do que 35 mil euros a Gabriel Jesus, que terá comprado itens ilegais.

Desta forma, o avançado não pode jogar online, nem tão pouco usufruir dos 35 mil euros gastos no jogo. É caso para dizer que o tiro saiu pela culatra a Gabriel Jesus.

Hi @counterstrike my account received a VAC ban unfairly, can you help me? Follow the account link and print of the ban https://t.co/pd2BgmA2BX pic.twitter.com/yQPI8uM5Jj