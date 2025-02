Gary Neville sugeriu o regresso de Danny Wellbeck ao Manchester United.

Depois do triunfo do Brighton frente ao Chelsea (3-0), o antigo internacional inglês confessou que o jogador dos «seagulls» poderia ser o reforço «quase perfeito» para a equipa de Ruben Amorim.

«Ele [Danny Wellbeck] saiu demasiado cedo do Manchester United porque o estilo de jogo dele não coincidia com as ideias de Louis van Gaal. Mas é quase perfeito para a forma como o Manchester United deve jogar agora, ameaçando aquele espaço atrás. Essa ideia de que ele não é suficiente bom para o United é lixo. É mais do que bom para estar num grupo de três ou quatro avançados no United. Ainda pode jogar num alto nível e está a destruir os defesas», disse Gary Neville à Sky Sports.

De recordar que o jogador de 34 anos fez a formação no Manchester United e deixou o emblema inglês em 2014 para rumar ao Arsenal.

Atualmente, Wellbeck atua ao serviço do Brighton e esta temporada totaliza seis golos e quatro assistências em 23 jogos.