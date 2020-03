O Tottenham, clube treinado por José Mourinho, foi eliminado esta quarta-feira nos oitavos de final da Taça de Inglaterra em casa, na receção ao Norwich, no desempate por grandes penalidades. Após o 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, os canários levaram a melhor da marca dos 11 metros, por 3-2, com Krul a defender o penálti decisivo ao português Gedson Fernandes.

O Tottenham ganhou vantagem ao minuto 13 de jogo, num desvio de cabeça do defesa Jan Vertonghen, após livre de Lo Celso.

O golo da equipa de José Mourinho fez a diferença para o resto da primeira parte e até ao minuto 78. Drmic, na recarga a uma primeira defesa de Vorm, rematou para o golo do 1-1.

O médio português Gedson Fernandes já estava em campo nessa altura, após ter entrado para o lugar de Bergwijn, aos 54 minutos. O empate não se alterou no final do tempo regulamentar e a decisão arrastou-se para um prolongamento que não chegou para decidir.

No desempate por grandes penalidades, Eric Dier marcou para o Tottenham. Depois, McLean viu Vorm defender o remate. Na segunda série, Lamela rematou à trave e Idah fez o 1-1. Lo Celso assinou depois o 2-1, Stiepermann o 2-2 e Cantwell deu vantagem ao Norwich ao quarto penálti, após Tim Krul ter defendido o remate de Parrott. O guardião dos canários defendeu depois o quinto penálti do Tottenham, batido pelo português Gedson Fernandes, garantindo o apuramento do Norwich.

Nos quartos de final, a equipa auriverde defronta o vencedor do Derby-Manchester United.

Nos outros jogos desta quarta-feira, um golo do português Ricardo Pereira valeu a vitória por 1-0 do Leicester ante o Birmingham e consequente apuramento. Em frente segue também o Manchester City que, com Bernardo Silva e João Cancelo em campo, bateu o Sheffield Wednesday (0-1).

Os quartos de final jogam-se entre 20 e 22 de março e já tem o emparelhamento definido.