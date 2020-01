O médio Gedson Fernandes, emprestado pelo Benfica ao Tottenham, vai iniciar no banco de suplentes da equipa de José Mourinho o duelo na casa do Watford, este sábado, da 23.ª jornada da Premier League.

No primeiro jogo do clube após a chegada do jogador de 21 anos, Mourinho elenca-o já na lista para o duelo, a disputar em Vicarage Road, a partir das 12h30.

