O Manchester City segue em frente na Taça de Inglaterra e com portugueses em destaques na goleada sobre o Fulham: Bernardo Silva marcou um golo, João Cancelo assistiu para outro.

O encontro com os londrinos começou praticamente com a expulsão de Tim Ream. Com menos um jogador, o Fulham meteu-se num sarilho ainda maior do que era previsto. Por isso, foi sem surpresa alguma que o ManCity chegou à vantagem: Gundogan marcou aos oito minutos de penálti.

Antes do intervalo, chegou o momento de Bernardo Silva. Trabalhou à entrada da área para ganhar espaço e atirou para o fundo das redes. Um grande golo do internacional português.

No segundo tempo, o mesmo resultado. João Cancelo asssistiu Gabriel Jesus para o 3-0 e o brasileiro bisou para fixar o marcador nos 4-0 finai, num jogo em que Ivan Cavaleiro foi titular: saiu aos 66.