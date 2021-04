Depois de ultrapassar o FC Porto e garantir a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, o Chelsea é agora finalista da Taça de Inglaterra, ao vencer o Manchester City no Estádio de Wembley, por 1-0.

O único golo do encontro foi apontado ao minuto 55, por Hakim Ziyech. Mount lançou Werner nas costas de João Cancelo e Ruben Dias, os dois portugueses que jogaram de início, e o alemão cruzou rasteiro para a finalização do marroquino.

Um lance em tudo idêntico ao do minuto 7, mas aí o golo, que seria de Ziyech, precisamente, foi anulado por fora de jogo.

O Manchester City assumiu as despesas do jogo a partir daí, mas na primeira parte praticamente não criou perigo. Gabriel Jesus atirou à figura de Kepa e Fernandinho falhou o alvo com um desvio de cabeça.

A equipa de Pep Guardiola perdeu Kevin de Bruyne por lesão, logo no início da segunda parte, e ao minuto 55 sofreu o tal golo de Ziyech, que acabou por decidir a eliminatória.

Apenas seis minutos depois o marroquino quase bisava, após falha de Ruben Dias, mas Steffen negou o golo.

O central português teve uma boa ocasião para empatar, ao minuto 70, mas o desvio saiu torto, depois de Rodri ter amortecido ao segundo poste.

Após cinco duelos na Alemanha, Thomas Tuchel conseguiu finalmente bater Pep Guardiola, e o Chelsea está na final da Taça de Inglaterra. O adversário sairá do duelo entre o Leicester, de Ricardo Pereira, e o Southampton, agendado para este domingo.