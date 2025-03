Ruben Amorim é parte fundamental do projeto do Manchester United. Depois da demonstração e apoio do proprietário dos «red devils», também Omar Berrada, CEO do clube, manifestou estar ao lado do treinador, com quem conta para estar presente na inauguração do novo estádio, em 2030.

«Gostaríamos de inaugurar o novo estádio com o Ruben como treinador», disse Berrada, citado pelo The Athletic.

O CEO do Manchester United admitiu que o clube corre o «risco» de comprometer o ataque ao mercado devido à construção do novo estádio, salientou a necessidade de ir à Liga dos Campeões e defendeu Amorim.

«Acho que é mais arriscado se tens um treinador que não tem uma ideia clara de como quer jogar. E com o Ruben não vemos esse risco. Quando se trata da nossa estratégia de contratações, sem comentar muito, a ideia que temos é sermos capazes de trazer jogadores versáteis que podem ser adaptáveis ​​a vários sistemas», revelou.

«O próprio Ruben disse que não se trata da formação tática 3-4-3, é sobre uma ideia, um conceito de como ele quer ver a equipa a jogar. Ele quer ver a equipa a jogar mais na frente, mais posse de bola, estilo de futebol baseado no ataque. Para isso, precisas de jogadores que possam jogar em várias posições e que possam adaptar-se a essa visão. E é isso que vamos tentar fazer nos próximos anos. Temos um treinador que tem uma ideia muito clara de como ele quer que a equipa jogue. O diretor técnico trabalha com o Ruben e eles estão muito alinhados sobre o que precisamos de fazer em termos de recrutamento», completou.