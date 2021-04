O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniu com representantes da Federação inglesa, da Premier League e com grupos de adeptos e revelou que o governo vai «explorar todas as possibilidades» para travar a criação da Superliga.



«O primeiro-ministro reiterou o seu apoio inabalável às autoridades do futebol e confirmou que têm o apoio do governo para tomar as medidas necessárias de forma a colocar um ponto final nestes planos. Nenhuma ação está fora de hipótese, o governo está a explorar todas as possibilidades, inclusive opções legislativas, para travar essas propostas», lê-se num comunicado divulgado por Downing Street.



Lembre-se que entre os 12 fundadores da Superliga, estão seis clubes ingleses: Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City.